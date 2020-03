FIGC, Gravina: "Linguaggio di Zhang non mi appartiene. Serve la giusta dialettica"

Da Amsterdam Gabriele Gravina, a margine del Congresso della UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera tornando anche a commentare il post social del presidente dell'Inter Steven Zhang contro il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino: "Quello del presidente dell’Inter è un linguaggio che non mi appartiene, né lo condivido. Ognuno è responsabile di ciò che dice. Le proprie ragioni si fanno valere in una dialettica istituzionale corretta. Peraltro l’Inter sia in Lega che in Federazione è rappresentata da ottimi dirigenti (Marotta e Antonello ndr)".