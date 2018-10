FIGC, Gravina: "NOIF e regole d'iscrizione da modificare"

Fonte: Gabriele Gravina,Juventus,Atalanta,Benevento,Bologna,Cagliari,Chievo Verona,Crotone,Fiorentina,Genoa,Inter,Lazio,Milan,Napoli,Roma,Sampdoria,Sassuolo,

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa al termine del primo Consiglio Federale della sua gestione: “ È stato un consiglio intenso, snello, veloce e partecipato,. I presupposti per avviare questo percorso di partecipazione attiva mi sembra sia di buon auspicio per il nostro calcio e siamo pronti a profondere tutte le nostre energie sapendo che la strada è complessa, ma obbligata. Dobbiamo andare in quella direzione perché è quella giusta e già fra pochissime settimane vogliamo che dia i primi risultati. Il primo tema che sarà affrontato sarà quello delle licenze nazionali, apporteremo due modifiche: quella degli articoli 49 e 50 delle NOIF relativi al format dei campionati per dare stabilità al nostro sistema e poi entro il 31/12 dovranno essere pubblicate le licenze nazionali con comunicato ufficiale. Questo vuol dire che sei mesi prima dell'iscrizione ai prossimi campionati si conosceranno le regole per potersi iscrivere, saranno regole che prevederanno norme chiare, che eviteranno tutte quelle zone grige che negli ultimi mesi hanno creato diverse problematiche al mondo del calcio”.