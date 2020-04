FIGC, Gravina: "Partite in chiaro? È un nostro auspicio, ma serve l'intervento del governo"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, interpellato in serata da Canale Europa, ha fatto anche il punto sull'ipotesi di trasmettere le gare restanti del campionato, qualora riprendesse, in chiaro: "Ci sono delle condizioni contrattuali chiare tra Lega Serie A e broadcaster. Noi lo abbiamo auspicato, ma credo che ci siano impedimenti oggettivi che devono essere superati, e possono essere superati solo con un provvedimento del nostro governo. Sanificazione robotizzata degli spogliatoi? Il nostro protocollo è in continuo aggiornamento, siamo aperti a nuove soluzioni”. Il numero uno della federazione ha affrontato anche l'argomento relativo ad una possibile attesa fino al 2021 per una ripresa.