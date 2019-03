FIGC, Gravina: "Spero che lo stadio di Roma si faccia, è necessario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui si sofferma anche sulla questione dello stadio della Roma. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Il mio auspicio è che lo stadio della Roma si faccia. In Italia, a Roma in particolare, c’è bisogno di impianti moderni che rendano il nostro spettacolo più fruibile e confortevole per tutti. Non è solo una questione legata ai maggiori introiti, che comunque hanno la loro importanza”.

La Roma sostiene di aver maturato ormai un diritto a costruire. Lei è d’accordo?

“Da quanto è emerso dalle due inchieste penali, almeno per quello che abbiamo letto finora, quanto accaduto negli ultimi mesi non coinvolge la società che, legittimamente, chiede che sia portato a termine l’iter amministrativo. D’altronde, sono stati visitati diversi siti prima l’area giusta ed è stato rimodulato il progetto esattamente come richiesto dall’amministrazione capitolina. Adesso ci si aspetta una soluzione rapida che consenta l’avvio dei lavori”.

Quale valore aggiunto può dare uno stadio di proprietà ad un club del livello della Roma?

“È fondamentale in termini di fidelizzazione e di partecipazione. Alimenta un senso di appartenenza che, come dimostra il caso Juventus, fa bene anche ai risultati sportivi, non solo a quelli economici”.