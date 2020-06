FIGC, le elezioni si avvicinano: sarà sfida Gravina-Sibilia, molto dipenderà dall'AIC

Il calcio si avvicina alla ripartenza, ma anche alle prossime elezioni, in programma nel 2021. E la politica del pallone inizia il suo game of throne. Fa il punto repubblica.it: i due sfidanti saranno, salvo sorprese, l’attuale presidente Gabriele Gravina e Cosimo Sibila, numero uno della Lega Nazionale Dilettanti. Molto dipenderà dall’esito di un’altra elezione, quella dell’AIC, dove si sfideranno l’attuale vicepresidente Umberto Calcagno e Marco Tardelli. In caso di vittoria di quest’ultimo, secondo il portale del quotidiano romano sarebbe più che probabile la vittoria di Sibilia, che avrebbe già l’appoggio proprio di Tardelli e probabilmente anche dell’Assoallenatori (oggi guidata da Ulivieri, per la successione sfida Camolese-Beretta).

Le leghe. Da premettere che la Serie D (che vale il 34%) voterà ovviamente il proprio presidente. Quanto alle altre componenti, la Serie A sta vivendo una fase di fortissimo attrito col presidente Gravina e vorrebbe aumentare il proprio peso elettorale (al momento appena il 12 per cento), ma come ben sappiamo non è sempre compatta e molto dipenderà dal ticket, cioè da chi sarà candidato come vicepresidente. La Lega Serie B di Balata ha un peso elettorale ancora inferiore (appena il 5 per cento), mentre la Lega Pro guidata da Ghirelli è più vicina a Gravina (che peraltro ne è ex presidente), anche se non è affatto da escludere (anzi) che Sibilia possa pescare dei voti in terza serie.