FIGC, prima il consiglio federale. Poi iscrizioni e giustizia sportiva

La giornata di ieri è stata assolutamente importante per le sorti del calcio italiano. L'elezione di Gabriele Gravina come nuovo presidente federale infatti è l'anticamera all'avvio di riforme strutturali utili per far tornare ai vertici la Serie A. Il primo passo di Gravina sarà quello di comporre il nuovo consiglio federale, del quale faranno parte Lotito, Tommasi, Calcagno e Nicchi, oltre a Zambrotta. Poi sarà modificato lo statuto per far sì che il segretario generale (ancora da eleggere, si fanno i nomi di Viglione e Gandini) possa assorbire le funzioni del direttore generale (Uva, in uscita). Poi, una volta risistemato l'organigramma, si passerà alle questioni 'di campo', iniziando dalle iscrizioni ai campionati e dalla riforma della giustizia sportiva. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.