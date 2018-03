FIGC120 - Tutti i trofei vinti dalla Nazionale maggiore

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Quindici marzo 1898. E' il giorno in cui nasce ufficialmente Federazione Italiana del Football (FIF), che mantenne tale denominazione fino al 1909 quando si trasformò in FIGC. Si tratta di una delle Federazioni più vincenti nella storia del calcio: quattro Mondiali e non solo in bacheca. Di seguito tutti i trofei conquistati in questi 120 anni dalla Nazionale maggiore.

4 CAMPIONATI MONDIALI

1934 (Italia)

1938 (Francia)

1982 (Spagna)

2006 (Germania)

1 CAMPIONATO EUROPEO

1968 (Italia)

2 MEDAGLIE OLIMPICHE

1928 (Bronzo - Amsterdam)

1936 (Oro - Berlino)

2 COPPE INTERNAZIONALI

1927-1930

1933-1935