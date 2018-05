Figlio d'arte e di nessuno: Kluivert, l'olandese sognato da Monchi

Zaandam, fino agli anni '70, era famosa per essere la prima città europea dove nacque un fast-food della catena McDonald's. Poi, il calcio. Erick e Ronald Koeman, icone della città olandese dello Zaanstreek, fino allo scorso secolo. Poi, nel 1999, qui nacque Justin Kluivert. Che è figlio d'arte ma che Voetbal International dice che gioca come "il figlio di nessuno". Perché non ha la boria di chi porta come una medaglia il cognome, visto che il padre è stato icona dell'Ajax e dell'Olanda a cavallo dei millenni. Justin da Zaandam è un talento che ha bruciato le tappe. L'esordio da minorenne, il 15 gennaio del 2017, con la prima squadra, dieci anni dopo l'ingresso nella cantera. La tripletta a diciotto anni, il gol pesante contro il Feyenoord. Colpi e magie che hanno fatto innamorare di sè gli osservatori di mezza Europa, il suo manager Mino Raiola e pure Monchi. Che è direttore sportivo della Roma e che è andato a Montecarlo per trattare con l'agente del ragazzo il possibile trasferimento dell'esterno tutto dribbling, sostanza e concretezza in giallorosso dall'estate che verrà. Parte ala destra, è ora ala sinistra, capace di rientrare, di concludere e di servire. A marzo ha già debuttato con gli Orange, con la nazionale maggiore, perché in Olanda non c'è timore di lanciare i giovani, anche e soprattutto oggi che i Tulipani vivono uno dei momenti più oscuri della propria storia a livello di Nazionale. La Roma ci prova. Concretamente. Ha un anno ancora di contratto con l'Ajax e ha deciso di non rinnovare, rompendo col passato e col presente con parole chiare e nette. 15-20 milioni la richiesta, per prendere il figlio d'arte di Zaandam.