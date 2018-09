Figo: "Rosso esagerato a CR7. Real che partita con la Roma"

Luis Figo ha parlato dell'espulsione comminata a CR7 ieri in occasione della gara della Juve col Valencia. Il portoghese ha preso parte ad un torneo benefico di golf in Spagna, a favore della lotta contro il cancro. "Il rosso a Ronaldo mi è sembrato esagerato - queste le parole riportate da Marca - perché in fin dei conti non credo che abbia fatto qualcosa di così importante da essere espulso. Non so cosa abbiano visto l'arbitro e l'assistente di diverso da noi. Per televisione a volte è un po' difficile". Sulla vittoria del Real Madrid contro la Roma ha detto: "Ha giocato molto bene, c'è da essere felici per il rendimento collettivo e individuale dei giocatori. Il Madrid avrà come sempre l'obiettivo di vincere la Liga e di fare una grande stagione in Champions. CR7 ha segnato un'epoca al Real e in questo momento si iniziano a fare raffronti. E' stato un giocatore impressionante nel Madrid, con numeri straordinari, però la vita va avanti".