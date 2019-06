Figo su Conte all'Inter: "Ha le qualità per far vincere una squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport in vista della 'Notte dei re' che andrà di scena questa sera al Foro Italico di Roma, Luis Figo ha detto la sua riguardo l'approdo in nerazzurro di Antonio Conte: "Si sa com'è la vita nel mondo del calcio, un allenatore dipende sempre dai risultati. Ma Conte ha dimostrato di avere tutte le qualità per poter far vincere una squadra. Speriamo che questa sua nuova avventura interista sia più felice possibile".