Figuraccia Plzen, all'Olimpico una squadra non pronta all'Europa

La Roma non ha giocato la partita dell'anno, era imbottita di giovani, con alcuni giocatori fuori ruolo e ricca di assenze in ruoli chiave. Eppure il Viktoria Plzen non è mai stato in partita, ha collezionato una figuraccia se si analizza il piano tecnico e tattico, non solo il risultato quindi, e in generale è sembrata molto distante da una formazione in grado di impensierire formazione ben più navigate come Real Madrid, Roma e CSKA Mosca, le avversarie nel girone.

Davvero poca cosa i cechi, in grado di concedere occasioni a pioggia alla Roma, che ne ha sfruttate meno della metà e ha comunque chiuso il discorso relativo ai tre punti già nel primo tempo. I marchiani errori difensivi in occasione dei due gol di Dzeko hanno messo in evidenza una squadra semplicemente non all'altezza della manifestazione, vuoi per questioni emotive, vuoi per una mancanza a livello tecnico. C'è tanto da lavorare insomma per Vrba, considerando che le prossime due partite causerebbero un tremito anche in squadra ben più blasonate: Real Madrid.