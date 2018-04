Figuraccia storica del Milan, il ko col Benevento sarà ricordato negli anni

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan ha scritto ieri sera una delle pagine più brutte della sua storia. La formazione di Gennaro Gattuso ha perso in casa contro l'ultima in classifica, un Benevento ormai già retrocesso (non ancora matematicamente) dando la netta sensazione di essere tornato nuovamente nella spirale negativa in cui era piombato quattro mesi fa. I sanniti hanno ottenuto all'andata il primo punto storico in serie A, mentre ieri sera hanno ottenuto il primo successo storico in trasferta, senza subire nemmeno gol. L'altra curiosità è che il Benevento nei sui 17 punti accumulati fin qui, ben 4 li ha ottenuti col Milan. I rossoneri hanno toccato il fondo con una prestazione da brividi, in cui nessuno ha avuto la lucidità in campo di reagire dopo lo svantaggio, ma soprattutto il Milan ha dato la sensazione di aver staccato la spina mentalmente, in modo inspiegabile perchè ci sarebbe da difendere il sesto posto per accedere in Europa la prossima stagione. Le motivazioni dunque dovrebbero esserci, per questo risulta inspiegabile il crollo. E' stata una serata storica perchè una figuraccia del genere sarà ricordata negli anni. Gennaro Gattuso e Massimiliano Mirabelli hanno usato parole molto forti, scusandosi con tutta la tifoseria e invitando la squadra ad avere un atteggiamento diverso per evitare in futuro altre batoste. In particolare il tecnico ha sottolineato: "Abbiamo subito una grande involuzione, siamo senz'anima e il responsabile sono io. Chiedo scusa ai tifosi del Milan perché indossiamo una maglia storica e non possiamo fare queste figuracce".