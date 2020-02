vedi letture

Filippo Inzaghi: "Da Simone posso solo imparare. È fra i migliori allenatori europei"

“Da Simone c’è solo da imparare". Così il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi in conferenza stampa ha parlato del fratello Simone e dell'ottimo campionato disputato dalla Lazio: "È uno dei migliori tecnici d’Europa, sia per quello che è capace di fare sul campo sia per la gestione degli uomini. Al di là della fratellanza che ci lega penso sia molto importante per il calcio italiano che ci siano allenatori come lui”.