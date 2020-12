Filippo Inzaghi: "Immobile miglior attaccante italiano. Ibra? Sapevo avrebbe fatto bene"

Lunga intervista a Sky Sport per Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, che fra le altre cose parla anche di due attaccanti in particolare: "La palma del migliore per il 2020 va Immobile, che reputo l'attaccante italiano più forte. Ibrahimovic? Un esempio di grande mentalità e forza, fa capire come ci creda nelle cose che fa. Sono contento per lui, lo conosco bene, ero convinto che avrebbe fatto bene".