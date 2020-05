Filo diretto Inter-Barça: da inizio lockdown ben 15 riunioni per Lautaro. Ma non per Vidal

Interessante e curiosa ricostruzione del Mundo Deportivo per quanto riguarda il rapporto fra Inter e Barcellona e le riunioni avute nell’ultimo periodo, in particolar modo per quanto riguarda Lautaro Martinez (QUI le parole in merito di Ausilio). Nello specifico, si legge, Inter e Barça hanno avuto ben 15 riunioni dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus e dei relativi lockdown. Nessuna di persona e tutte tramite l’app Zoom, ovviamente. Ma la curiosità, al di là dell’alto numero di contatti, sta nel fatto che in nessuna di queste occasioni le due società avrebbero parlato di Arturo Vidal. L’intenzione dell’Inter, che ha in Vidal uno dei profili preferiti da Antonio Conte per il suo centrocampo, è quella di separare l’eventuale trattativa per Vidal da quella per Lautaro. Per questo le parti non ne hanno mai parlato nel lasso di tempo indicato. Anche se, c’è da scommetterci, una volta che i campionati saranno conclusi e la Champions agli sgoccioli il tema legato al futuro del cileno tornerà ad essere centrale nelle discussioni future.