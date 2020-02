Filosofie a confronto: la Lazio vola con Immobile. L'Hellas senza vero 9

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è chi ha l'attaccante più in forma del campionato, e chi dell'attaccante ha imparato a fare meno. Lazio-Hellas Verona, in programma stasera alle 20.45, recupero della 17^ giornata di A, è la sfida tra chi sogna lo scudetto e chi s'immagina in Europa League. Ma è anche la sfida tra due formazioni all'apparenza molto simili e in realtà molto diversi.

Tre difensori a confronto. Inzaghi e Juric sono tra i fautori della difesa a tre. Il primo non è partito da questo schema, ma lo ha "scoperto" in divenire nel corso della sua avventura capitolina. Per il secondo, scuola Gasperini, è stato un passaggio molto più logico, riprendendo la lezione del maestro. Lo interpretano in maniera diversa, ma in entrambi i moduli poco ortodossa: Inzaghi, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto in mediana, fa quasi a meno dei muscoli, per alzare oltre ogni misura il tasso tecnico della squadra. Con Juric si legge 3-4-2-1, una variante del 3-4-3 del "suo" Genoa (da giocatore). La differenza sta soprattutto negli avanti.

Immobile contro la punta mobile. 25 gol in 21 giornate: Ciro il Grande, in tutti i sensi. Al netto del gioco corale della Lazio, forse il più coerente di questo campionato, la ciliegina sulla torta sono senza grossi dubbi le prestazioni del bomber campano, al momento capocannoniere in solitaria di questa stagione. Nel Verona di oggi non c'è un vero riferimento: ben cinque giocatori hanno segnato 3 gol a testa e si dividono il ruolo di miglior marcatore della squadra. Deriva anche dalle scelte: pur avendo Di Carmine e Pazzini in squadra, l'Hellas ha costruito le proprie fortune spesso e volentieri su una via diversa da quella del centravanti. Fin qui sta pagando.