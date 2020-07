Fin qui tutto facile al Tardini per il Bologna: il Parma è sotto 0-2 all'intervallo

Doppio vantaggio esterno del Bologna, che sta conducendo 0-2 in casa del Parma. Derby emiliano che fino a qui è deciso dai gol di Danilo (3') e Soriano (16').

PARTENZA TURBO DEL BOLOGNA - Sin dall'inizio è la squadra di Mihajlovic, sostituito da Tanjga in panchina, la più intenzionata tra le due a far la partita, e riesce a sbloccarla quasi immediatamente, grazie alla bella girata aerea di Danilo da calcio d'angolo. Il Parma accusa il colpo, e non riesce ad organizzare una reazione significativa, subendo anzi il raddoppio rossoblu intorno al quarto d'ora: bravo Soriano a saltare secco Scozzarella, lasciandolo sul posto prima di freddare un Sepe non perfetto con un bel mancino angolato da fuori. Passa un'altra decina di minuti e si arriva al cooling break, con i ducali fino a quel momento inoffensivi.

QUANTA FATICA NEL PARMA - Se il Bologna ha mostrato piglio, carattere e capacità di fare la partita nella prima frazione, discorso diverso per il Parma. Con scelte di formazione sorprendenti di D'Aversa, si pensi al tridente Darmian-Kucka-Sprocati in attacco con solo quest'ultimo nel suo ruolo originale, e una difficoltà parsa atavica nello sviluppare trame degne di nota, alla giusta velocità, servirà cambiare registro dopo l'intervallo per i ducali, travolti dall'energia bolognese. Nessuna parata degna di nota di Skorupski, del primo tempo parmigiano probabilmente rimane soltanto l'ammonizione rimediata da Bruno Alves alla mezz'ora.

BANI FUORI PER INFORTUNIO - L'ultima diapositiva della prima frazione riguarda Mattia Bani: il difensore del Bologna ha acccusato un problema muscolare a pochi minuti dalla prima frazione, venendo rimpiazzato da Mbaye al 44', con Tomiyasu che scala al centro della difesa.