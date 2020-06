Final eight, date e sedi di Champions ed E.League: le anticipazioni in vista del Comitato Esecutivo

Juventus-Lione a Torino, Barcellona-Napoli al Camp Nou. E poi via alla Final Eight in quel di Lisbona. Sono queste le decisioni che la UEFA ufficializzerà il prossimo 17 giugno, dopo il comitato esecutivo che definirà i piani per il futuro di Champions ed Europa League. Gli ottavi di finale si giocheranno, a porte chiuse, nelle sedi stabilite da calendario originale: oltre alle sfide delle italiane, sono in programma anche Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea. Poi, tutti in Portogallo: agli stadi Da Luz (Benfica) e Alvalade (Sporting CP) si giocheranno le gare dai quarti di finale alla finale, programmata per il 23. A decidere gli accoppiamenti sarà l’urna di Nyon: quattro palline per le squadre già qualificate (Atalanta, Atletico Madrid, RB Lipsia e Paris Saint-Germain), quattro palline per gli ottavi ancora da decidere. Quarti dal 12 al 15 agosto, semifinali il 18 e il 19.

Europa League in Germania. Qui niente sfide di ritorno: Inter e Roma giocheranno i rispettivi ottavi di finale direttamente in terra tedesca. Più partite, più città: a ospitare il resto della competizione saranno Gelsenkirchen (favorita per la finale), Dusseldorf, Colonia e Duisburg. Ultimo atto il 21 agosto, due giorni dopo la Champions League.

2021 a Istanbul. Persa la finale di questa stagione, la Turchia si “consola” con quella dell’edizione 2021. La Champions, tra un anno, sarà assegnata a Istanbul. Nel 2022 si andrà invece a San Pietroburgo. Capitolo Supercoppa europea: quella di quest’anno sarà assegnata, il 24 settembre, a Budapest.