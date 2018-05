Finale amara per Karius: lacrime e scuse, ma i tifosi dei Reds lo applaudono

© foto di www.imagephotoagency.it

Il protagonista negativo della finale di Champions League è stato senza dubbio Loris Karius che ha regalato difatti due gol al Real Madrid risultando decisivo per il risultato finale. Una serata amara, anzi amarissima culminata con le lacrime per il portiere del Liverpool che non è riuscito a trattenersi dopo il triplice fischio ed è stato rincuorato da compagni e avversari.

Bellissimo però il gesto dei tifosi dei Reds dopo la gara: Karius è andato verso la curva chiedendo scusa a più riprese, piangendo, coprendosi la faccia con la maglia per la vergogna del momento e loro hanno ricambiato con uno splendido applauso di incoraggiamento.