Finale Champions, 1-0 reds al 45'. Bergomi: "Finora non entusiasmante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool è avanti 1-0 al termine del primo tempo della sfida contro il Tottenham, finale della Champions League 2018/19, grazie a un rigore trasformato in apertura di match da Mohamed Salah. Beppe Bergomi, opinionista 'Sky' per questa finale, ha così commentato la prima frazione subito dopo il duplice fischio: "Non è stata una partita entusiasmante. Il Liverpool non ha rischiato nulla, sta difendendo bene contro il Tottenham".