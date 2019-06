Finale Champions, Liverpool subito avanti: Salah gol dopo 107 secondi!

© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool è già in vantaggio nell'atto conclusivo della Champions League 2018/19. Un tocco col braccio in area di Sissoko ha permesso ai reds di usufruire di un calcio di rigore in apertura di match: impeccabile Salah, che ha sbloccato la partita dopo 107 secondi. Dopo il gol, piccolo battibecco tra l'attaccante egiziano e i tifosi del Tottenham: l'attaccante egiziano è andato a esultare dopo erano posizionati i supporters degli spurs in maniera un po' provocatoria.