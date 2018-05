Finale Champions: tra precedenti e Kiev, Liverpool ultima amarezza Real

© foto di Imago/Image Sport

Real Madrid e Liverpool, di fronte per l'ultimo atto della Champions League 2017-18. La città di Kiev è pronta per ospitare la finale, con le merengues che cercano la tredicesima affermazione nella coppa più prestigiosa mentre i reds vogliono tornare sul trono d'Europa dopo la vittoria ai rigori del 2005 contro il Milan. Sarebbe la sesta volta per gli inglesi, che negli anni '80 hanno avuto sempre la vecchia Coppa dei Campioni come obiettivo prioritario. C'è un solo precedente tra le due squadre in finale, nonostante siano due tra le formazioni più vincenti di sempre: era il 1981 quando, al Parc des Princes di Parigi, il Liverpool si impre 1-0 con la rete di Kennedy all'81'. Uno snodo cruciale per le merengues che, da quella volta, non hanno più perso una finale di quelle disputate. In generale, invece, ci sono altri quattro precedenti tra blancos e reds: l'ultimo risale al 2014 nel girone eliminatorio. Nel 2009, tra l'altro, fu un grande successo britannico con la rete dell'italiano Andrea Dossena.

I precedenti tra Real Madrid e Liverpool in Coppa dei Campioni/Champions League: