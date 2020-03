Finale Coppa Italia, la FIGC in pressing sulla UEFA per lo stadio Olimpico

FIGC in pressing sulla UEFA per la disponibilità dell'Olimpico. Come noto, a seguito dello slittamento del calendario di Serie A la stessa sorte dovrebbe toccare alla finale di Coppa Italia, programmata al 13 maggio ma a questo punto destinata a disputarsi almeno il 20 maggio (o altrimenti al 27 o anche al 31, ma dipende dalle squadre che saranno interessate e dal loro percorso europeo). In quella data, però, l'Olimpico di Roma non sarebbe utilizzabile perché dal 18 maggio deve essere messo a disposizione della UEFA in vista di Euro 2020. Da qui, l'idea di spostare la finale a Milano: un'ipotesi che non va giù al sindaco di Roma, Virginia Raggi, e secondo quanto riferito da Tuttosport neanche alla FIGC del presidente Gravina. Il quale, scrive il quotidiano, starebbe lavorando con i vertici del calcio europeo per convincerli a prendere possesso dell'Olimpico a partire dal 21 maggio.