Finale di Coppa Italia, cambia anche lo stadio: il 20 maggio si giocherà a San Siro

Si giocherà a San Siro la finale di Coppa Italia, sfida che quest'oggi è stata spostata dal 13 al 20 maggio 2020. Lo riporta 'Corriere.it', che spiega come in quella data l'Olimpico non sarà più disponibile perché in possesso della UEFA in vista di Euro 2020.