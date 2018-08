Finale pazzesco: Cutrone stende la Roma al 95', è 2-1 Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da Gonzalo Higuain a Patrick Cutrone. Presente e futuro che s'intrecciano e che, passaggio filtrante e piattone preciso, stendono la Roma per 2-1 a 30 secondi dalla fine del recupero. Una gara dove Gennaro Gattuso ha schierato un 4-3-3 convincente e che ha dominato la prima frazione contro un inedito, ma traballante, 3-4-3 di Eusebio Di Francesco. Vantaggio rossonero grazie a Franck Kessie, poi nella ripresa pari della Roma che cambia tatticamente ma pure come piglio grazie a Federico Fazio. Poi, due volte il VAR: annullato per fuorigioco il vantaggio rossonero di Gonzalo Higuain, per mani il vantaggio giallorosso di Steven Nzonzi. E quando tutto pareva destinato a portare la gara sull'1-1, ecco che Higuain ha servito in profondità il neo entrato Cutrone. Olsen battuto e tre punti al Milan dopo il ko col Napoli.