Finale Primavera, dopo 90' è ancora 0-0 tra Inter e Fiorentina. Overtime

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Serviranno i supplementari per assegnare lo Scudetto del campionato Primavera 1. Gara spigolosa e poco spettacolare, che vede un possesso palla solo interista fino al quarto d'ora, con la Fiorentina incapace di reagire. IL ko di Diakhatè non aiuta Bigica, che ritarda il cambio tantissimo pur di non perdere il proprio riferimento in mezzo. La Fiorentina mette la testa fuori al 16', conquistando il primo calcio d'angolo. Il primo vero brivido lo creano proprio i viola, con Sottil: tiro a girare dal limite dell'area che Pissardo non sarebbe mai stato in grado di prendere e che termina di poco alto. Subito dopo, con colpevole ritardo, esce capitan Diakhaté, zoppo da almeno otto minuti. Per l'Inter da segnalare l'occasionissima avuta da Zaniolo, ancora di testa, al 42esimo su cross di Valietti.

Alla ripresa delle ostilità nerazzurri subito pericolosissimi con Colidio, che di tacco costringe Cerofolini alla prima vera parata della sua serata. Pochi minuti dopo Zaniolo si esibisce in un triplo dribbling in area di rigore ma si attarda al tiro, venendo infine bloccato. Rover, subentrato ad Adorante poco prima, impensierisce ancora Cerofolini con un colpo di testa che sfila di poco. Risposta viola immediata: Valencic controlla e apre il destro, il suo tiro a giro viene però smanacciato in angolo da Pissardo. Niente da fare dunque, si va all'overtime.