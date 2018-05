Finale Tim Cup, Micciché: "Lo sport ha un grande potenziale di sviluppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché, ha parlato durante l'incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le due squadre finaliste della Coppa Italia, Milan e Juventus: "Sono l'ultimo arrivato e voglio ringraziare il Presidente per l'importanza che dà allo sport e al calcio in particolar modo. Lo sport riguarda tutti e accompagna tutti nella vita. Lo sport ha un grande potenziale di crescita e di sviluppo e attira l'interesse di milioni di persone. Questo dà un senso di responsabilità a tutte le componenti del sistema calcio, perché sappiamo che l'esempio positivo deve venire da noi. Credo che possiamo svolgere tutti insieme una grande missione positiva. L'aspetto che differenzia l'Italia da altri Paesi sono le città, abbiamo un'unicità data dalla cultura e dai valori delle nostre città. Se riuscissimo a coniugare tutto ciò e a far sì che una partita non duri solo 90', ma possa rappresentare un ampliamento per l'interesse nei confronti delle nostre città, questo potrebbe rappresentare un valore per tutti. Credo che si possa fare molto sulle infrastrutture, il nostro mondo e anche quello del calcio ne hanno bisogno. Vuol dire indotto e impieghi giovanili in un Paese che ne ha tanto bisogno".