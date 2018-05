Finali d'Europa: la Francia non segna dal 1996, 12 su 14 perse

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è chi sta peggio delle italiane, in Europa, nelle finali. Se una squadra del Belpaese non vince la Champions dal 2010 e la UEFA/Europa League dal 1999, la Francia non segna dalla finale del 1996 - Daniel Dutuel in Bordeaux-Bayern Monaco - e non ne vince una dallo stesso anno, quando Bruno N'Gotty, in Coppa delle Coppe, non siglò, con una punizione deviata, il gol della vittoria contro il Rapid Vienna.

Di più, la Francia su quattordici finali ne ha perse dodici, con il Milan sempre protagonista, in qualche modo. N'Gotty finì poi ai rossoneri, dopo avere vinto la Coppa delle Coppe, pur non facendo proprio benissimo, per usare un eufemismo. L'altra finale è quella storica, Milan-Olympique Marsiglia, con il gol di Basile Boli a solcare la differenza con la squadra rossonera.

Insomma, non è un bel momento per le squadre francesi, che vedranno solamente tre compagini in Champions nella prossima edizione. Meglio per l'Atletico che, oltre ad alzare il trofeo, eviterà le big - finendo nell'urna 1 della Champions - nei gironi della massima competizione continentale, mentre l'anno scorso era in seconda, con il Chelsea campione d'Inghilterra in prima.