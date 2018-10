Finalmente Berisha. Il debutto con la Lazio ha il sapore di Europa

Fonte: Dal nostro inviato a Francoforte (Germania)

Cinque mesi dopo, il destino accomuna Valon Berisha e la Lazio ancora una volta nel segno dell'Europa League. Aprile scorso, quarti di finale della coppa europea: la Lazio viene estromessa dal Salisburgo in cui gioca, da protagonista, proprio Berisha. Smaltita la delusione, qualche settimana più tardi Igli Tare e Simone Inzaghi decideranno di rinforzare il centrocampo biancoceleste proprio col kosovaro. Il resto, fino ad oggi, è storia. La storia di un giocatore che, causa infortunio, ancora non ha debuttato con la sua nuova maglia. Questa sera, finalmente, contro l'Eintracht Francoforte la possibilità di cancellare con un colpo di spugna tutto quello che non ha funzionato nell'ultimo periodo. "Mi manca il ritmo gara, ma sono pronto ad aiutare la mia squadra", ha detto lo stesso Berisha ieri in conferenza stampa, fermo restando che nemmeno lui sa se giocherà dal primo minuto. Più probabile, invece, che possa fare il suo esordio a gara in corso. In ogni caso, comunque, Simone Inzaghi lo utilizzerà. Magari sfruttando la sua naturale indole guerriera (a Salisburgo era diventato idolo dei tifosi) e perché no, attingendo al suo score ottenuto fino ad ora proprio in Europa League. Sei gol in 33 partite, l'ultimo proprio alla Lazio...