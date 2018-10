Finalmente Campbell: lampi del giocatore che aveva convinto Wenger

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prende palla, dribbla, corre e serve assist: finalmente Joel Campbell. Sinora l'avevamo visto poco e nulla, oggi i tifosi dello Stirpe hanno avuto un assaggio del principale colpo di mercato estivo del Frosinone. Azione devastante superata l'ora di gioco, assist per Ciofani in occasione del 3-2. Prima della giocata, tanti piccoli sprazzi di quel giocatore che aveva conquistato l'Arsenal e l'ha perso soprattutto per la sfortuna personale, per i troppi infortuni. Non è ancora al 100%, il classe '92 di San José, ma ha dato conferme: un altro assist, dopo quello contro il Torino. Gli manca il gol, gli manca continuità. Ma il Frosinone può finalmente godersi il grande attaccante internazionale che Campbell prometteva di diventare e forse ha ancora il tempo per essere. E Ciofani potrebbe aver trovato un partner d'attacco in pianta stabile