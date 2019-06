Finalmente Cutrone! Bis Italia, ora conta solo quanto accade a Bologna

© foto di www.imagephotoagency.it

Appena rientrata in campo per il secondo tempo, la Nazionale italiana Under 21 trova il raddoppio con Patrick Cutrone: il centravanti rossonero si scrolla di dosso gli errori di queste prime gare europee con un colpo di testa sul secondo palo che è un prodigio di tempismo e precisione. Non può davvero nulla il portiere belga di fronte alla traiettoria imposta dall'attaccante del Milan, ora il risultato vede l'Italia vincere 2-0. A questo punto conta solo quello che accada sull'altro campo, Bologna, dove la Spagna conduce 3-0 sulla Polonia: un gol polacco qualificherebbe l'Italia alla semifinale.