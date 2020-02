vedi letture

Finalmente Fabian Ruiz, 5 mesi dopo. Per lo spagnolo può cambiare la stagione

Non segnava da quasi 5 mesi, Fabian Ruiz. Voti bassi, un sorriso che sembrava svanito e qualche polemica di troppo hanno caratterizzato il suo recente passato azzurro, dopo i fasti dello scorso anno e le logiche attenzioni in arrivo da Madrid e Barcellona.

L'ultima gioia personale, per l'ex Betis, era arrivata esattamente un girone fa, nell'andata contro il Lecce al Via del Mare. Domenica contro i salentini, nella sconfitta del San Paolo, lo spagnolo è rimasto tutta la gara in panchina. Ma oggi, a San Siro, ha deciso di tornare finalmente protagonista. Non che la sua partita sia stata entusiasmante, anzi. Nel primo tempo Gattuso lo ha spesso spronato a far meglio ed evidentemente i ringhi di Ringhio hanno funzionato. E quel gol al 12' della ripresa, una gioia per gli occhi, ha regalato un vantaggio impensabile alla sua squadra in vista del ritorno del 5 marzo al San Paolo. Con la speranza, da parte di Gattuso e dei tifosi, che quello di questa sera possa essere l'episodio giusto per far svoltare la stagione. La sua e, perché no, quella di tutta la squadra.