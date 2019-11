Finalmente Lapa-gol: da Pescara a Lecce, con tre anni di ritardo

© foto di Stefano Di Bella

Lecce-Sassuolo 2-2 (18’ Lapadula, 35’ Toljan, 42’ Falco, 85' Berardi)

Finalmente Gianluca Lapadula. Un gol bellissimo contro la Sampdoria, dopo una triangolazione volante con Shakhov; un altro altrettanto bello, quest'oggi contro il Sassuolo, con un controllo perfetto e un movimento in area da cannoniere di razza sugli sviluppi di un lancio di 50 metri di Rossettini.

Dopo undici giornate, il Lecce sembra aver così trovato il realizzatore di cui aveva bisogno. Quel bomber cinico, decisivo, concreto, di cui non si può fare a meno in nessun tipo di corsa: da quella contro la retrocessione a quella per il titolo. Il giocatore perfetto da affiancare alla fantasia e all'imprevedibilità di Falco. Un profilo di esperienza e spessore, con tanta voglia di rivincita dopo i mezzi fallimenti con Milan e Genoa. Così, dopo una partenza in sordina, ecco finalmente il Lapadula ammirato ai tempi di Pescara.

Il classe '90, d'altronde, quest'estate ha scelto Lecce proprio per sentirsi di nuovo protagonista e tornare a decidere le partite a suon di gol. Furono ben 30 quelli segnati col Delfino, un istinto da killer sotto porta che non si dimentica certo col passare degli anni. Ecco perché Lapadula può essere il vero colpo salvezza della società salentina, il risolutore senza il quale le partite non si vincono e i punti in classifica non arrivano. Se è vero che due indizi sono solo una coincidenza, domenica all'Olimpico con la Lazio Lapa-gol avrà dunque la possibilità di mostrare a tutti che tre reti consecutive (o indizi) fanno una prova. Una prova, importante, della sua rinascita.