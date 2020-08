Finalmente idee chiare: il Milan e un mercato intelligente per continuare a stupire

vedi letture

Ibrahimovic, Donnarumma, Rebic e Calhanoglu sono i pilastri su cui il Milan vuole costruire un gruppo solido e vincente, ma il club rossonero sta pensando anche a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Paolo Maldini ha parlato di un mercato mirato , in cui il Milan punta a sfruttare ogni occasione per migliorare l'organico inserendo elementi di valore. In questa ottica bisogna inquadrare le trattative per portare alla corte di Pioli sia Serge Aurier che Tiemoué Bakayoko: due giocatori di grande valore, personalità ed esperienza, che possono essere determinanti nel processo di crescita tanto decantato da Ivan Gazidis .

Ricky Massara, però, ha smentito le voci sull'arrivo del terzino del Tottenham: "Ci sono tanti nomi accostati al Milan, alcuni realistici e altri meno. Aurier è un ottimo giocatore ma non ci sono le condizioni per pensare a lui, non può essere un obiettivo". Dichiarazioni ovvie, anche perché il Diavolo ha al momento in rosa tre terzini destri (Calabria, Conti e il giovane Kalulu), ma i contatti con l'ivoriano ci sono stati, così come quelli - confermati da Maldini - per Bakayoko: "È una trattativa, lo conosciamo e lo apprezziamo. È uno dei nostri obiettivi, le modalità sono ancora da studiare al 100%". I rinforzi arriveranno, compatibilmente al budget messo a disposizione e alle necessità del tecnico. Il Milan sembra avere le idee chiare.