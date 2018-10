Finalmente il Trenza. Palacio di nuovo in gol, 8 mesi dopo l'ultima volta

© foto di www.imagephotoagency.it

Era l'11 febbraio 2018, oltre 8 mesi fa, quando Rodrigo Palacio segnò l'ultimo gol con la maglia del Bologna. E oggi, nel derby emiliano contro il Sassuolo, l'argentino è tornato ad esultare dopo tante gare a secco, un prolungamento di contratto e qualche guaio muscolare di troppo. L'ultima volta che il Trenza era riuscito a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori il Bologna era ospite dell'Inter e Palacio punì i nerazzurri col più classico dei gol dell'ex. Ora, oltre 250 giorni dopo, ecco la nuova gioia personale. Che però può essere esteso, come concetto, a tutta la squadra. Perché il Bologna in questa prima parte di stagione ha trovato spesso difficoltà nel centrare la porta avversaria. E in trasferta alla voce gol segnati era ancora presente un pesantissimo 0. Palacio ha smosso questa pericolosa statistica degli uomini di Inzaghi ed dato un'importante spinta mentale al reparto offensivo anche in vista delle prossime gare di campionato.