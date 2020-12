Finalmente Ilicic! Il suo nome torna su un tabellino dell'Atalanta 294 giorni dopo

L'Atalanta ha vinto in rimonta sulla Roma per 4-1 ma, soprattutto, finalmente può godersi il ritorno di Josip Ilicic su grandissimi livelli. Lo sloveno è subentrato all'intervallo e ha fatto la differenza, con ben due assist per le due reti del sorpasso bergamasco prima del gol del 4-1. Una prova eccelsa, e un dato importante ad accompagnarla: il ritorno del numero 72 su un tabellino, visto che mancava ad un gol o un assist, come sottolineato prontamente da Opta, da quasi un anno. Ben 294 giorni fa, l'ultima volta, e anche allora fu lo stesso identico bottino, un gol e due assist.