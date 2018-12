Finalmente la prima volta. Kluivert, Just in time

Risultato finale: Roma-Genoa 3-2 - 17' Piatek (G), 31' Fazio (R), 33' Hiljemark (G), 45' Kluivert (R), 59' Cristante (R) -

Il primo gol in Serie A in occasione dell’undicesima presenza. Finalmente Justin Kluivert ha messo a segno la prima marcatura in campionato, dopo aver festeggiato la rete in Champions League a inizio ottobre contro il Viktoria Plzen all'Olimpico. Adesso il figlio d’arte ci ha messo lo zampino nel successo della Roma contro il Genoa, sempre nell'impianto romano, offrendo una prestazione di spessore ripagando così la fiducia di Di Francesco, del club e dei tifosi che l’hanno atteso ben quattro mesi. Prima l’azione del 2-2 al 45’, poi l’assist di testa per il 3-2 di Cristante al 59’. Finalmente Kluivert mostra la sua qualità e la sua classe, in una delle serate più difficili vissute dalla Roma. Perché Di Francesco era in bilico e il successo era necessario per regalare ossigeno alla squadra capitolina, la firma di Justin è indelebile ma il classe ‘99 non deve accontentarsi. Anzi, deve continuare a lavorare per crescere e incidere sempre di più. Per la sua crescita e per quella della Roma, squadra malata lanciata stasera dall'estro del giovane olandese.