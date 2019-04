Finalmente Lapadula. La prima gioia è ossigeno puro per il Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SPAL-Genoa 1-1 (37' Felipe, 56' Lapadula)

Alla 34^ giornata, dopo tante panchine e fin troppa sfortuna legata ai problemi fisici, Gianluca Lapadula è tornato a vivere una domenica da assoluto protagonista sul campo. Dopo i 90' disputati col Torino l'attaccante ex Milan si è accomodato in panchina contro la SPAL, ma nel momento del bisogno Cesare Prandelli non c'ha pensato un attimo a gettarlo nella mischia. E lui, con voglia e caparbietà, ha ripagato in pieno la scelta dell'allenatore. Una rete, la prima di questo campionato, che regala al suo Genoa un punto fondamentale in ottica salvezza, visto che ora il Grifone è a quota 35 con 6 lunghezze di margine sull'Empoli terzultimo (con in più il punto virtuale del vantaggio negli scontri diretti).

Una rete, quella del classe '90, arrivata con un pizzico di fortuna (la scivolata al momento del tiro manda fuori tempo Viviano) ma che nulla toglie in fatto di meriti all'attaccante. Che ora, nelle ultime 4 gare stagionali, si candida con forza ad un ruolo da protagonista per cercare di portare a Pegli gol e soprattutto punti buoni per certificare una sudatissima salvezza.