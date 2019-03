© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo gol di Dries Mertens nel 2019. E' arrivato al 70esimo di una prestazione in cui sta giganteggiando: apertura di Allan per l'attaccante belga che entra in area, punta Zeegelaar e con un tiro a giro batte Musso. Adesso Napoli-Udinese è 4-2.