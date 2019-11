© foto di Federico De Luca

Non fu la causa del suo addio allo United, ci mancherebbe. Ma di certo il mancato arrivo di Toby Alderweireld a Old Trafford, nelle sessioni di mercato in cui José Mourinho era l'allenatore dei Red Devils, ha influito sul deterioramento dei rapporti fra lo Special One e la dirigenza del club. A più riprese il tecnico portoghese aveva chiesto l'acquisto del centrale belga, un modo certo e immediato per puntellare una difesa che in più di un'occasione non aveva regalato alcun tipo di garanzia. Gli uomini mercato dello United tuttavia non lo riuscirono mai ad accontentare, il resto è storia più o meno nota. E ora, col suo arrivo al Tottenham, Mourinho potrà finalmente lavorare col classe '89 a lungo inseguito in passato. E magari pure riscrivere il suo futuro. Sì perché Alderweireld ha il contratto in scadenza a giugno e per il momento non si è mai parlato di eventuali rinnovi. Per ora, ma da oggi chissà.

Discorso simile per il collega di reparto e connazionale Jan Vertonghen, così come per Christian Eriksen, vero e proprio punto interrogativo del futuro Spurs. Giocatore vitale nelle idee tattiche di Pochettino fino allo scorso anno, questa stagione ha visto ridursi il suo minutaggio anche per colpa di un contratto in scadenza che il giocatore non ha mai voluto rinnovare. Ma magari, anche in questo caso, il futuro potrà essere riscritto dopo l'arrivo in panchina dello Special One.