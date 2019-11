Finalmente Romelu Lukaku. Inter in vantaggio a Praga a 10' dal termine

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo un secondo tempo con tantissime occasioni da gol fallite, l'Inter trova finalmente il gol del nuovo vantaggio contro lo Slavia Praga. A segno, per la prima volta in Champions con la maglia dell'Inter, Romelu Lukaku al minuto 81. Palla profonda di Lazaro, splendido velo di Lautaro Martinez che propizia lo scivolone di Frydrych e strada spianata per Lukaku. Il belga è bravo a saltare il portiere Kolar in uscita e a depositare in rete il gol del momentaneo 1-2.