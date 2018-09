Finalmente Suso: in gol dopo quasi 8 mesi. E il Milan si riaccende

© foto di www.imagephotoagency.it

1.072 minuti di digiuno, sette mesi senza segnare. Un'eternità per un attaccante, soprattutto se è ritenuto elemento chiave della squadra. Ha atteso la 100esima partita in Serie A, Suso, per sbloccarsi. L'ultima volta era in un Udinese-Milan del 4 febbraio: lo spagnolo illude, poi Bonucci fa autorete. E il Milan in piena corsa per recuperare posizioni frena. Stavolta segna due volte e i rossoneri si riavviano, in una gara chiave dopo gli stop contro Atalanta ed Empoli. Proprio in Toscana avrebbe già dato segnali incoraggianti e solo un Terracciano in versione supereroe gli ha negato la gioia personale.

Questo Milan, ancora lontano dall'essere una big e per giunta priva di Gonzalo Higuain, ha più che mai bisogno dello spagnolo. Che al netto dei limiti fin qui dimostrati nella sua esperienza italiana (scarsa adattabilità a ruoli che non siano l'ala destra, giocate che sono spesso le stess) ha dimostrato di avere maggior qualità rispetto agli altri. Il gol con cui si è sbloccato a Reggio Emilia è stato splendido e liberatorio, nel quale si è visto il suo repertorio: agilità, abilità palla al piede, sinistro fatato. Non è un caso che una volta rotto il ghiaccio sia persino arrivato il secondo gol. Serve continuità, per lui e per il Milan che ancora prescinde dalle sue magie.