Finalmente Toro, sei sospiri di sollievo

Sei respiri profondi, sei come i punti di vantaggio sulla terzultima, che permettono all’universo granata di riprendere fiato e guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Merito della sintesi tattica di Moreno Longo, che pur soffrendo maledettamente ha consentito ai suoi ragazzi di battere l’Udinese assaporando una serata serena come dalle parti di quella metà di Torino non se ne vivevano da un bel po’. Promosso il tentativo di coesistenza tra le due punte di ruolo, con Zaza a ruotare attorno a Belotti e quest’ultimo a personificare la ribalta granata in ogni circostanza. La sassata che ha piegato le mani di Musso regalando la vittoria al Toro personifica nella migliore maniera possibile uno spirito sul quale i granata vogliono costruire il proprio futuro. Per cercare la salvezza nell’immediato, per pensare a traguardi ancora più ambiziosi con il nuovo corso che sta per partire.