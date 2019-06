Finalmente un ruolo operativo: Maldini, non più solo bandiera del Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Direttore Sviluppo Strategico Area Sport era un ruolo talmente nuovo da risultare incomprensibile. Da risultare poco operativo, pure. Per questo i dubbi sul presente e sul futuro di Paolo Maldini c'erano, in casa Milan. Lui, che ha aspettato a lungo, per tornare nel calcio. Lui che ha aspettato a lungo il Milan. Il suo Milan. E' tornato con Leonardo al centro di un progetto diverso, dopo Mirabelli, dopo Fassone. Ora con Elliott, col fondo ma per tornare in cima. E' rimasto solo lui, via il brasiliano e via Gennaro Gattuso. Solo che con l'avvento di un nuovo corso, serviva un'altra carica. Perché Direttore Sviluppo Strategico Area Sport cos'è, in fondo? Disse, in sede di presentazione: "Seguirò prima squadra, settore giovanile, mercato, rapporti con l'allenatore". Solo che è tutto, niente, troppo. Sicché meglio specificarli, i ruoli. Non solo bandiera, tramite, ma una carica finalmente operativa. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico rossonero. Per ripartire con un nuovo ciclo.