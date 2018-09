© foto di www.imagephotoagency.it

Mai una Joya, prima di stasera. Zero gol nelle prime sei gare stagionali, tre panchine quasi consecutive contro Lazio, Parma e Valencia: il 2018/2019 di Paulo Dybala non è certo iniziato nel migliore dei modi. Tanto che l’argentino, numero 10 della Juventus, pareva diventato un corpo estraneo all’undici tipo bianconero, con Bernardeschi pronto a rubargli il posto. Gerarchie che si vanno costruendo e una rondine non può fare primavera, ma l’urlo dopo l’1-0 contro il Bologna dice tanto: contro i felsinei sono bastati 12 minuti, perché il ragazzo di Laguna Larga si sbloccasse. In modo anche fortunoso, ma qualcuno diceva basta che funzioni. La rete, poi la giocata sul 2-0 di Matuidi, in attesa del secondo tempo, un’esultanza liberatoria e il gioco di parole che cambia: finalmente una Joya. A patto, per la Juve, che si confermi. Nella ripresa e non solo.