Fine dei prestiti: cosa cambia per il mercato

Le valutazioni della Fifa rispetto alla sostanziale ristrutturazione del mercato, rischia di avere delle conseguenze importanti per i business dei club di casa nostra, alcuni dei quali hanno fatto proprio delle transazioni in prestito, con diritti e doveri eventuali e condizionati, una delle caratteristiche principali delle proprie compravendite di calciatori. E così, tanto per entrare nel pratico, se da un lato uno dei dirigenti di massimo spessore del nostro panorama calcistico come Beppe Marotta si fa portavoce di un sostanziale ottimismo per una rivoluzione annunciata, dall’altro va sottolineato come i bianconeri con i 41 trasferimenti temporanei in atto possano essere tra i club più investiti dalla rivoluzione epocale di cui sopra. Il timore del massimo organo calcistico mondiale si struttura sulla considerazione che dall’iniziale volontà di valorizzare giovani prospetti garantendo loro la possibilità di crescere in società minori, si sia passati ad un vero e proprio escamotage per costruirsi ad hoc delle plusvalenze di bilancio. O ancora a delle possibilità di sfuggire alla morsa del Fair Play Finanzario attraverso operazioni di mercato atte a posticipare le acquisizioni negli esercizi bilanciatici successivi, come per esempio accaduto all’Inter nel recente passato. Insomma un cambiamento epocale, che se intaccherebbe la struttura dei top club andrebbe ad influenzare in maniera ancora più totalizzante le decisioni di piccole società che con i prestiti hanno costruito ampi margini della propria sussistenza. Interessanti, ad ogni modo, le possibili conseguenze: la più immediata dovrebbe essere legata all’introduzione obbligata delle seconde squadre, passando poi per l’incremento di escamotage come clausole di riacquisto. La rivoluzione, insomma, è dietro l’angolo. Che piaccia o meno.