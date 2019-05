Fine di un'era? A Madrid la prima finale senza Messi o CR7. Dopo 6 anni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il derby tedesco tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco del 25 maggio 2013 fu l'ultima finale di Champions League senza Messi o Cristiano Ronaldo sul terreno di gioco. Fu vinta dalla squadra bavarese grazie alle reti di Mandzukic e Robben e contro un Dortmund che aveva come allenatore Jurgen Klopp, tecnico adesso al Liverpool che il primo giugno si giocherà la sua terza finale di Champions League.

Dopo quel match, ci sono state altre cinque finali di Champions League: quattro vinte dal Real Madrid di Cristiano Ronaldo e una vinta dal Barcellona di Messi, in finale contro la Juventus. Campioni del calcio contemporaneo che non scenderanno in campo al Wanda Metropolitano tra poco più di tre settimane, in una sfida che vedrà protagonista il Liverpool e una tra Ajax e Tottenham

Fine di un'era? Domanda complicata, difficile dirlo adesso. La certezza è che gli anni passano anche per due campioni come loro: Cristiano Ronaldo a febbraio ha compiuto 34 anni, Leo Messi ne compirà 32 a giugno. E anche se le loro stagioni si chiuderanno con numeri senza dubbio positivi, mancherà la loro presenza nella gara più attesa dell'anno. Per la prima volta dopo sei anni.