Finisce il calciomercato, restano gli svincolati: ecco le 10 migliori occasioni sul mercato

Chi sono adesso i migliori svincolati? Con la chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, per i club di Serie A gli unici acquisti possibili sono quelli senza contratto. Qualcuno s'è liberato nelle ultime ore proprio per darsi la possibilità di proseguire la ricerca di una nuova squadra, come Asamoah o Wilshere. Qualcun altro, invece, è alla ricerca di una nuova squadra da mesi: è il caso di Mario Balotelli o di Fabio Borini, entrambi in Serie A nell'ultima stagione. Dopo l'avventura in Qatar è alla ricerca di una nuova squadra anche l'ex Juventus Mario Mandzukic, così come Mario Götze, calciatore proposto a più riprese anche alle italiane negli ultimi tre mesi ma che alla fine dovrebbe restare in Bundesliga.

Di seguito la lista dei migliori 10 svincolati sul mercato

Mario Balotelli

Mario Mandzukic

Kwadwo Asamoah

Mario Götze

Nathaniel Clyne

Hatem Ben Arfa

Ezequiel Garay

Fabio Borini

Jack Wilshere

Daniel Sturridge