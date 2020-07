Finisce l'anno di apprendistato di Commisso alla Fiorentina. I dirigenti verranno confermati

L’anno di apprendistato per la nuova proprietà della Fiorentina è terminato. Si è stabilito in città in pianta stabile l'uomo fidato di Commisso, quel Joe Barone che ricopre il ruolo di direttore generale. Il manager ambisce anche ad una posizione in Lega calcio, diventerà almeno consigliere. Certamente ha riportato la Fiorentina nei palazzi del calcio. Ieri è stato a Roma per una riunione dei presidenti, voluta da Aurelio De Laurentiis, per parlare dei diritti tv. Ma soprattutto Barone guida il team che lavora per semplificare le norme che oggi rendono difficile la costruzione di nuovi stadi e l’ammodernamento di quelli esistenti. L’area sportiva - sottolinea il Corriere Fiorentino - troverà continuità con il Ds Daniele Pradè che ha firmato il prolungamento di contratto quando è stato colpito dal Covid-19. Un segnale di fiducia che vuole ripagare. Cambiamenti ci saranno nell’area scout e al fianco della squadra, dopo quattro anni Alberto Marangon lascerà l’incarico di team manager.