Ezequiel Lavezzi questa mattina ha giocato la sua ultima gara casalinga con la maglia dell'Hebei Fortune. Sia lui che Javier Mascherano sono stati omaggiati dalla società cinese, che domenica chiuderà la stagione sul campo del Wuhan Zall.

Per Lavezzi, ex attaccante del Napoli, quella all'Hebei potrebbe anche essere l'ultima avventura da calciatore. Ne ha parlato lo stesso Pocho, al termine della partita persa 3-1 contro il Guangzhou Evergrande (suo l'unico gol dei padroni di casa): "Si tratta di un gol che resterà per molto tempo nella tua memoria? Può essere, perché potrebbe essere l'ultima partita della mia carriera - ha dichiarato Lavezzi nel post-gara. Quindi sicuramente me lo ricorderò. Pensi già di ritirarti? Penso di sì. Ho molta voglia di godermi i figli e la famiglia e credo sia il momento giusto. Durante le vacanze ci penserò ancora un po' su, ma è una decisione quasi presa".